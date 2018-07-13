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Официальный курс валют от НБУ на 13 июля: евро подешевел
09:00 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук
Новости Бизнеса: Нацбанк Украины установил на 13 июля официальный курс валют.
Национальный банк Украины на пятницу, 13 июля, оставил курс гривни фактически неизменным - 26,2280 грн за доллар против 26,2272 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.
За сутки евро подешевел сразу на 20 копеек. Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,5766 грн против 30,7776 грн в четверг. За 10 российских рублей дают 4,2163 грн, накануне - 4,2235 грн.
Напомним, Нацбанк Украины ухудшил прогноз уровня международных резервов Украины на 2018-2020 годы.
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