Официальный курс валют от НБУ на 13 июля: евро подешевел

Национальный банк Украины на пятницу, 13 июля, оставил курс гривни фактически неизменным - 26,2280 грн за доллар против 26,2272 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.

За сутки евро подешевел сразу на 20 копеек. Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,5766 грн против 30,7776 грн в четверг. За 10 российских рублей дают 4,2163 грн, накануне - 4,2235 грн.

Напомним, Нацбанк Украины ухудшил прогноз уровня международных резервов Украины на 2018-2020 годы.