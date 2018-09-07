Валютный контроль: завтра в Украине будут введены новые нормы

Завтра, 8 сентября, в Украине начнут действовать новые нормы валютного контроля, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

“Национальный банк обновил действующие нормы по осуществлению валютного контроля и проведению проверок по вопросам соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства.

Соответствующее постановление НБУ вступает в силу 8 сентября”, — говорится в сообщении Нацбанка.

Изменения предусматривают:

применение санкций, предусмотренных Декретом КМУ и постановлением Правления НБУ № 49, на основании актов проверки без составления протоколов нарушения валютного законодательства;

проверку уполномоченными работниками НБУ перед составлением актов проверки полученных от государственных органов материалов, которые могут свидетельствовать о нарушении требований валютного законодательства;

ознакомление руководителя банка (небанковского финансового учреждения, национального оператора почтовой связи) с актом выездной проверки предполагается не позднее тридцатого календарного дня (вместо тридцатого рабочего) со дня окончания проверки.

Напомним, Национальный банк предлагает урегулировать ряд вопросов относительно ведения кассовых операций в Украине. Среди прочего предлагается исключить выплаты, связанные с оплатой труда, из нормы о предельной сумме расчетов между компаниями и гражданами в 50 тысяч гривен.