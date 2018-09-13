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В пятницу Кабмин рассмотрит проект госбюджета

Госбюджет
14:50 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Проект государственного бюджета Украины на 2019 год будет рассмотрен Кабинетом министров в пятницу, 14 сентября и передан на рассмотрение в Верховную Раду.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 14 сентября, рассмотрит проект государственного бюджета на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства. После утверждения проект будет передан на обсуждение в Верховную Раду.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик ранее отмечал, что до 15 сентября Кабинет министров планирует утвердить проект Госбюджета на 2019 год, после чего передать его на обсуждение в Верховную Раду. Государственный бюджет Украины в январе-августе 2018 года получил 607,470 млрд грн доходов, что на 18,984 млрд грн, или на 3% ниже планового показателя на этот период. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

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Новости Бизнеса, Верховная Рада, Госбюджет, Кабинет Министров, Проект, Украина.
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