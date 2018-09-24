Курс валют от НБУ: евро подешевел

На понедельник, 24 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,06 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар остался на прежнем уровне.

Курс евро в то же время опустился на 3 копейки и составил 32,99 грн/€.

Курсы валют на 24.09.2018:

100 долларов США – 2806.2880

100 евро – 3299.9141

100 польских злотых – 768.3868

10 российских рублей – 4.2359

100 швейцарских франков – 2939.0043

100 юаней – 409.9119

Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.