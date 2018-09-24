Курс валют от НБУ: евро подешевел
Новости Бизнеса: Нацбанк Украины в понедельник, 24 сентября, установил официальный курс гривни на уровне 28,0629 гривни за доллар против 28,0619 гривни за доллар в пятницу.
На понедельник, 24 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,06 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар остался на прежнем уровне.
Курс евро в то же время опустился на 3 копейки и составил 32,99 грн/€.
Курсы валют на 24.09.2018:
100 долларов США – 2806.2880
100 евро – 3299.9141
100 польских злотых – 768.3868
10 российских рублей – 4.2359
100 швейцарских франков – 2939.0043
100 юаней – 409.9119
Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн
Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.