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Курс валют от НБУ: доллар и евро подешевели
08:18 Сегодня Телеграф
Фото: пресс-служба НБУ
Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 26 сентября: 100 USD – 2806.1209 грн; 100 EUR – 3304.7686 грн.
На среду, 26 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,06 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 5 копеек.
Курс евро также упал на 5 копеек и составил 33,04 грн/€.
Курсы валют на 26.09.2018:
100 долларов США – 2806.1209
100 евро – 3304.7686
100 польских злотых – 769.8040
10 российских рублей – 4.2630
100 швейцарских франков – 2905.0357
100 юаней – 408.2078
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Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.
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