Курс валют от НБУ: доллар и евро подешевели

На среду, 26 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,06 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 5 копеек.

Курс евро также упал на 5 копеек и составил 33,04 грн/€.

Курсы валют на 26.09.2018:

100 долларов США – 2806.1209

100 евро – 3304.7686

100 польских злотых – 769.8040

10 российских рублей – 4.2630

100 швейцарских франков – 2905.0357

100 юаней – 408.2078

Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.