Курс от НБУ: в Украине дорожает валюта

На пятницу, 28 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,29 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 15 копеек.

Курс евро также вырос, но на 9 копеек и составил 33,12 грн/€.

Курсы валют на 28.09.2018:

100 долларов США – 2829.8262

100 евро – 3312.8775

100 польских злотых – 774.4168

10 российских рублей – 4.2983

100 швейцарских франков – 2913.4443

100 юаней – 411.2821

Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.