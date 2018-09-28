Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4534021-kurs-ot-nbu-v-ukraine-dorozhaet-valyuta.html
Курс от НБУ: в Украине дорожает валюта
08:45 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: pixabay.com
Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 28 сентября: 100 USD – 2829.8262 грн; 100 EUR – 3312.8775 грн.
На пятницу, 28 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,29 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 15 копеек.
Курс евро также вырос, но на 9 копеек и составил 33,12 грн/€.
Курсы валют на 28.09.2018:
100 долларов США – 2829.8262
100 евро – 3312.8775
100 польских злотых – 774.4168
10 российских рублей – 4.2983
100 швейцарских франков – 2913.4443
100 юаней – 411.2821
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Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.
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