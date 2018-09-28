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Курс от НБУ: в Украине дорожает валюта

Курс от НБУ
08:45 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 28 сентября: 100 USD – 2829.8262 грн; 100 EUR – 3312.8775 грн.

На пятницу, 28 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,29 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 15 копеек.

Курс евро также вырос, но на 9 копеек и составил 33,12 грн/€.

Курсы валют на 28.09.2018:

100 долларов США – 2829.8262

100 евро – 3312.8775

100 польских злотых – 774.4168

10 российских рублей – 4.2983

100 швейцарских франков – 2913.4443

100 юаней – 411.2821

Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн

Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.

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Новости Бизнеса, Валюта, Доллар, Евро, Курс валют, Курс от НБУ, НБУ.
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