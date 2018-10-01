Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы госбюджета в январе-сентябре выросли на 15%.

Государственный бюджет Украины в январе-сентябре 2018 года получил 674,702 миллиарда гривен доходов, что на 18,858 миллиарда гривен, или на 2,7%, ниже планового показателя на этот период.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривен, расходы - 991,7 миллиарда гривен, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривен, или 2,4% ВВП.

Как сообщалось ранее, Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что работающие пенсионеры имеют право на субсидию на основе пенсии и заработной платы.