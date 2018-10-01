День Независимости Украины

Финансовые новости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 01.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Новости: Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Новости: Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Новости: "Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
"Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
X

Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов

Деньги
19:20 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: PHL

Новости Бизнеса: По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, доходы госбюджета за 9 месяцев 2018 года выросли на 88,944 миллиарда гривен, или на 15,2%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы госбюджета в январе-сентябре выросли на 15%.

Государственный бюджет Украины в январе-сентябре 2018 года получил 674,702 миллиарда гривен доходов, что на 18,858 миллиарда гривен, или на 2,7%, ниже планового показателя на этот период.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривен, расходы - 991,7 миллиарда гривен, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривен, или 2,4% ВВП.

Цены на цифровые ТВ-тюнеры: АМКУ начал расследование

Как сообщалось ранее, Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что работающие пенсионеры имеют право на субсидию на основе пенсии и заработной платы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Бюджет-2018, Госказначейство, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Кабмин рассчитывает на существенный рост экономики в 2019 году В Украине уже 11 кварталов наблюдается рост ВВП Курс криптовалют на 29 сентября: практически все валюты подешевели

Последние новости

В Украине будет увеличено количество проверок пищевых предприятий Светлана Тарабарова показала милейший снимок с сыном Усик поделился впечатлениями от Конгресса WBC в Киеве
Сегодня читают
01 Несостоявшийся референдум: Более 90% македонцев голосовали за переименование
02 "Это катастрофа": Александр Усик ответил на вопрос "Чей Крым"?
03 Пил водку и целовал фанатку на сцене: в Киеве прошел концерт Энрике Иглесиаса
04 Официально. Новым наставником "Арсенал-Киев" стал Грозный
05 Замаскированные устройства, которые использовали шпионы XX века (Фото)
Новости сегодня
20:10 Слова Фонсеки перед матчем Шахтера с Лионом в Лиге чемпионов
20:08 Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" выпустят в прокат позже запланированного времени
20:00 Курьезные снимки, за которые людям на заднем плане хочется дать Оскар
19:52 Игрока Динамо вызвали в сборную Польши на матчи Лиги Наций
19:50 Фарфоровая красота: уникальная внешность людей-альбиносов (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На территории Польши смогут разместиться бойцы США
На территории Польши смогут разместиться бойцы США
Новости: Контакт-центр Пенсионного фонда приостановил работу
Контакт-центр Пенсионного фонда приостановил работу
Новости: Перевод часов на зимнее время 2018 в Украине: как защитить здоровье
Переход на зимнее время в Украине 2018
Новости: Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь