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Курс валют от НБУ: подорожал доллар, но подешевел евро

Курс валют от НБУ на 3 октября
09:37 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 3 октября: 100 USD – 2827,6259 гривни; 100 EUR – 3263,9286 гривни.

На среду, 3 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,27 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 6 копеек.

Евро подешевел на 11 копеек и его курс составил 32,63 грн/€.

Курсы валют на 03.10.2018:

100 долларов США – 2827.6259

100 евро – 3263.9286

100 польских злотых – 760.6984

10 российских рублей – 4.3354

100 швейцарских франков – 2874.6949

100 юаней – 411.6600

Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн

Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.

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Новости Бизнеса, Курс валют, Курс валют на 3 октября, Курс валют от НБУ, НБУ.
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Финансовые новости

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