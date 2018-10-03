Курс валют от НБУ: подорожал доллар, но подешевел евро

На среду, 3 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,27 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 6 копеек.

Евро подешевел на 11 копеек и его курс составил 32,63 грн/€.

Курсы валют на 03.10.2018:

100 долларов США – 2827.6259

100 евро – 3263.9286

100 польских злотых – 760.6984

10 российских рублей – 4.3354

100 швейцарских франков – 2874.6949

100 юаней – 411.6600

Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.