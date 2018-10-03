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Курс валют от НБУ: подорожал доллар, но подешевел евро
09:37 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com
Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 3 октября: 100 USD – 2827,6259 гривни; 100 EUR – 3263,9286 гривни.
На среду, 3 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,27 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 6 копеек.
Евро подешевел на 11 копеек и его курс составил 32,63 грн/€.
Курсы валют на 03.10.2018:
100 долларов США – 2827.6259
100 евро – 3263.9286
100 польских злотых – 760.6984
10 российских рублей – 4.3354
100 швейцарских франков – 2874.6949
100 юаней – 411.6600
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Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.
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