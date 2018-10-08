Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4569238-kurs-valyut-ot-nbu-posle-vyihodnyih-valyuta-podeshevela.html
Курс валют от НБУ: после выходных валюта подешевела
08:51 Сегодня Телеграф
Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 8 октября: 100 USD – 2808.4816 грн; 100 EUR – 3231.4389 грн.
На понедельник, 8 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,08 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 9 копеек.
Евро также подешевел – на 9 копеек и его курс составил 32,31 грн/€.
Курсы валют на 08.10.2018:
100 долларов США – 2808.4816
100 евро – 3231.4389
100 польских злотых – 750.7118
10 российских рублей – 4.2152
100 швейцарских франков – 2826.4138
100 юаней – 408.8721
Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн
Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.
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