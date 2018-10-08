Курс валют от НБУ: после выходных валюта подешевела

На понедельник, 8 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,08 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 9 копеек.

Евро также подешевел – на 9 копеек и его курс составил 32,31 грн/€.

Курсы валют на 08.10.2018:

100 долларов США – 2808.4816

100 евро – 3231.4389

100 польских злотых – 750.7118

10 российских рублей – 4.2152

100 швейцарских франков – 2826.4138

100 юаней – 408.8721

Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.