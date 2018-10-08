День Независимости Украины

Финансовые новости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 08.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине стартуют масштабные авиационные учения
В Украине стартуют масштабные авиационные учения
Новости: Порядок оформления субсидии в Украине на новый отопительный сезон
Порядок получения субсидии в Украине
Новости: Судейские записки боя Нурмагомедов - Макгрегор
Судейские записки боя Нурмагомедов - Макгрегор
Новости: Сегодня в Барселоне состоятся похороны Монсеррат Кабалье
Сегодня в Барселоне состоятся похороны Монсеррат Кабалье

Минфин уверяет, что в бюджете-2019 хватит денег на зарплаты и пенсии

Деньги
11:17 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Министерстве финансов Украины заверили. что в проекте госбюджета на 2019 год заложено достаточно объема средств на повышение зарплат и пенсий.

Более 40% доходов государственного бюджета на 2019 год будет направлено на погашение и обслуживание государственного долга, что снижает возможности осуществления социально-экономических расходов, включая повышение пенсий, зарплат и социальных выплат. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты со ссылкой на заключение по законопроекту "О Государственном бюджете Украины на 2019".

Кроме того, как отметили в ведомстве, в условиях ожидаемого повышения тарифов на газ и расширения перечня категорий населения и расходов, на которые предоставляются льготы и жилищные субсидии, в проекте госбюджета на 2019 год предусмотрено сокращение объема соответствующей субвенции из госбюджета местным бюджетам на 15,9 млрд грн, или на 21,2%.

Комментируя заявление Счетной палаты, в Министерстве финансов сообщили, что проект госбюджета на 2019 год предусматривает достаточный объем средств для зарплат и пенсий, в том числе с учетом индексации размера пенсий с 1 марта 2019 года, повышения пенсий военнослужащим, роста прожиточного минимума и минимальной зарплаты - всего 166,5 млрд грн, или на 27,2 млрд грн больше, чем в 2018 году.

Более 40% госбюджета Украина направит на погашение долгов

Также в Минфине сообщили, что предусмотрен рост минимальной зарплаты с 3723 гривен до 4173 гривен и индексация зарплат бюджетным работникам на уровне 9,4% по сравнению с 2018 годом.

"Мы относимся к социальным обязательствам перед гражданами максимально серьезно, как и к обязательствам перед кредиторами государства. Для того, чтобы обещать людям большие зарплаты, мы должны достичь стабильного экономического роста и удержать макроэкономическую стабильность, и для этого команда Министерства финансов делает все возможное", - говорится в комментарии министерства.

В ГФС подсчитали, сколько украинцев получают зарплату в конверте

Верховная Рада 21 сентября приняла к рассмотрению утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год.

Проект основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4% и предусматривает доходы на уровне 1,008 трлн грн, расходы – 1,094 трлн грн, предельный уровень дефицита в сумме 89,989 млрд грн или 2,3% ВВП, предельный объем госдолга – 2,449 трлн грн. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Зарплаты, Минфин, Пенсии, Повышение, Проект госбюджета-2019, Средства, Счетная палата.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Курс криптовалют на 4 октября: после обвала рынок начал расти В НБУ рассказали о ходе переговоров между Украиной и МВФ Курс валют от НБУ: подорожал доллар и евро

Последние новости

Пересмотрел UFC: жуткий фол из Первой лиги Украины (Видео) Британская монархия в кинематографе: лучшие фильмы и сериалы о королевской семьи Стандарт: как изменился взгляд на мужскую привлекательность за 100 лет
Сегодня читают
01 Под Киевом в ДТП погиб известный политолог
02 Обращение Януковича к Путину от 1 марта 2014 находится в архиве ООН
03 Порядок получения субсидии в Украине
04 Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в седьмом выпуске (Видео)
05 "Два идиота, которые позорят наш спорт": Тони Фергюсон - о главном бое UFC
Новости сегодня
12:11 На Тернопольщине волки нападают на местных жителей
12:10 Новое приложение от Google позволит заходить на заблокированы сайты
12:07 Количество погибших при взрыве многоэтажки в Кишиневе увеличилось
12:02 Сенцов начал писать сценарий нового фильма
11:54 Президент Бавриии - о последних результатах команды и возможном уходе Ковача
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Детские и школьные снимки украинских политиков
Детские и школьные снимки украинских политиков
Новости: Курс валют от НБУ: после выходных валюта подешевела
Курс валют от НБУ: после выходных валюта подешевела
Новости: Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
Новости: Поздравления с Днем юриста 2018: пожелания в стихах, прикольные открытки
Поздравления с Днем юриста 2018: пожелания в стихах, прикольные открытки
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь