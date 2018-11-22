Курс валют от НБУ: гривна уступила доллару и евро

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 22 ноября: 100 USD – 2777,4898 гривни; 100 EUR – 3168,8381 гривни.

На четверг, 22 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,77 грн/$. Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 1 копейку.

При этом евро подешевел на 2 копейки – до 31,68 грн/€.

Курсы валют на 22.11.2018:

100 долларов США – 2777.4898

100 евро – 3168.8381

100 польских злотых – 737.0248

10 российских рублей – 4.2116

100 швейцарских франков – 2794.1435

100 юаней – 400.5053

Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.