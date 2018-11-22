Курс валют от НБУ: гривна уступила доллару и евро

На четверг, 22 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,77 грн/$. Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 1 копейку.
При этом евро подешевел на 2 копейки – до 31,68 грн/€.
Курсы валют на 22.11.2018:
100 долларов США – 2777.4898
100 евро – 3168.8381
100 польских злотых – 737.0248
10 российских рублей – 4.2116
100 швейцарских франков – 2794.1435
100 юаней – 400.5053
Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.