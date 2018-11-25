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В Минфине сообщили, включен ли вопрос поднятия ЕСВ в Госбюджете-2019

В Минфине сообщили, включен ли вопрос поднятия ЕСВ в Госбюджете-2019
08:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министр финансов Украины Оксана Макарова сообщила, что в Госбюджете на 2019 год не включено решение об увеличении максимальной величины базы начисления ЕСВ.

В Государственном бюджете не 2019 год не включена инициатива Министерства социальной политики по увеличению максимальной величины базы начисления единого социального взноса. Об этом министр финансов Оксана Маркарова сказала на брифинге передает УНН.

"По поводу различных вопросов, связанных с ЕСВ: эта инициатива была предварительно одобрена и обсуждается еще в Кабинете министров. Она еще никак не отражена в проекте бюджета на 2019 год. Сейчас дискуссии продолжаются", - сказала министр.

По ее словам, Минфин и Минсоцполитики проведут в ближайшее время активные дискуссии перед тем, как этот законопроект по ЕСВ будет направлен в парламент.

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Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект закона об увеличении с 1 января 2019 года максимальной величины базы начисления единого социального взноса с 55 тыс. 845,5 грн до 104 тыс. 325 грн или 25 минимальных зарплат. Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины продолжает обсуждать с Международным валютным фондом (МВФ) вопрос повышения цены на газ, являющийся одним из ключевых условий для утверждения новой программы сотрудничества.

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Минфин, Увеличение, ЕСВ, Госбюджет-2019, Не включено.
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