Курс валют от НБУ: доллар уже выше 28

На сегодня, 28 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,10 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 21 копейку.
Евро также подорожал на 13 копеек – до 31,83 грн/€.
Курсы валют на 28.11.2018:
100 долларов США – 2810.5334
100 евро – 3183.7722
100 польских злотых – 742.1035
10 российских рублей – 4.2086
100 швейцарских франков – 2815.2553
100 юаней – 404.5043
Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.