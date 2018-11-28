Курс валют от НБУ: доллар уже выше 28

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 28 ноября: 100 USD – 2810.5334 грн; 100 EUR – 3183.7722 грн.

На сегодня, 28 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,10 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 21 копейку.

Евро также подорожал на 13 копеек – до 31,83 грн/€.

Курсы валют на 28.11.2018:

100 долларов США – 2810.5334

100 евро – 3183.7722

100 польских злотых – 742.1035

10 российских рублей – 4.2086

100 швейцарских франков – 2815.2553

100 юаней – 404.5043

Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.