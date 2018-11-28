Скачать
Среда, 28.11.2018
Волкер оценил нападение России на порты Мариуполя
Волкер оценил нападение России на порты Мариуполя
Итоги 27 ноября: &quot;суд&quot; над украинскими моряками, тариф на отопление и военное положение
Итоги 27 ноября: "суд" над моряками и тариф на отопление
Определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов
Определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов
Умер создатель мультсериала &quot;Губка Боб&quot;
Умер создатель мультсериала "Губка Боб"

Курс валют от НБУ: доллар уже выше 28

Курс валют от НБУ: доллар уже выше 28
08:44 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 28 ноября: 100 USD – 2810.5334 грн; 100 EUR – 3183.7722 грн.

На сегодня, 28 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,10 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 21 копейку.

Евро также подорожал на 13 копеек – до 31,83 грн/€.

Курсы валют на 28.11.2018:

100 долларов США – 2810.5334

100 евро – 3183.7722

100 польских злотых – 742.1035

10 российских рублей – 4.2086

100 швейцарских франков – 2815.2553

100 юаней – 404.5043

Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн

Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Валюта, Курс валют, Курс валют от НБУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Укрзализныця отменила возврат билетов онлайн
02 Что подарить на Новый год 2019: совет астролога и нумеролога
03 Порошенко: Помпео пообещал полную поддержку, включая военную
04 Порошенко: Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ
05 Порошенко рассказал, как пытался поговорить с Путиным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Захват украинских моряков: США не исключают новые санкции против РФ
США не исключают новые санкции против РФ
Снегопады, шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
Шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
Австрия не будет участвовать в создании армии ЕС
Австрия не будет участвовать в создании армии ЕС
Рецепт дня: имбирное печенье
Рецепт дня: имбирное печенье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь