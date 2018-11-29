Курс валют от НБУ: в Украине снова подорожала валюта

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 29 ноября: 100 USD – 2826,9049 гривни; 100 EUR – 3189,8795 гривни.

На четверг, 29 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,26 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 16 копеек.

Евро также подорожал на 6 копеек – до 31,89 грн/€.

Курсы валют на 29.11.2018:

100 долларов США – 2826.9049

100 евро – 3189.8795

100 польских злотых – 742.6442

10 российских рублей – 4.2228

100 швейцарских франков – 2829.6633

100 юаней – 406.5405

Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.