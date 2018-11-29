Курс валют от НБУ: в Украине снова подорожала валюта

На четверг, 29 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,26 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 16 копеек.
Евро также подорожал на 6 копеек – до 31,89 грн/€.
Курсы валют на 29.11.2018:
100 долларов США – 2826.9049
100 евро – 3189.8795
100 польских злотых – 742.6442
10 российских рублей – 4.2228
100 швейцарских франков – 2829.6633
100 юаней – 406.5405
Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.