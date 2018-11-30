Курс валют от НБУ: доллар продолжает дорожать

На пятницу, 30 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,26 грн/$. Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 13 копеек. Евро подорожал на 43 копейки – до 32,32 грн/€.
Курсы валют на 30.11.2018:
100 долларов США – 2839.0932
100 евро – 3232.8754
100 польских злотых – 753.3031
10 российских рублей – 4.2607
100 швейцарских франков – 2854.8882
100 юаней – 408.8987
Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.