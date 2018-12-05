К росту доллара присоединился и евро: НБУ опубликовал курс валют

На среду, 5 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,12 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 5 копеек. Евро в то же время заметно подорожал – на 16 копеек, до 32,08 грн/€.
Курсы валют на 05.12.2018:
100 долларов США – 2812.5926
100 евро – 3208.8869
100 польских злотых – 749.3372
10 российских рублей – 4.2329
100 швейцарских франков – 2827.7114
100 юаней – 411.4696
Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.