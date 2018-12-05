К росту доллара присоединился и евро: НБУ опубликовал курс валют

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 5 декабря: 100 USD – 2812.5926 грн; 100 EUR – 3208.8869 грн.

На среду, 5 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,12 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 5 копеек. Евро в то же время заметно подорожал – на 16 копеек, до 32,08 грн/€.

Курсы валют на 05.12.2018:

100 долларов США – 2812.5926

100 евро – 3208.8869

100 польских злотых – 749.3372

10 российских рублей – 4.2329

100 швейцарских франков – 2827.7114

100 юаней – 411.4696

Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.