Итоги ноября: В НБУ рассказали о ускорившейся инфляции и росте цен

Новости Бизнеса: В Нацбанке сообщили, что в ноябре инфляция ускорилась до 10%.

Инфляция в ноябре 2018 года ускорилась до 10% в годовом исчислении, а в месячном измерении цены выросли на 1,4%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В ноябре 2018 года потребительская инфляция ускорилась до 10,0% г/г. В месячном измерении цены выросли на 1,4%", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что инфляция в годовом измерении в ноябре была близкой к прогнозу, опубликованному в октябрьском "Инфляционном отчете". Несколько выше показатели базовой инфляции и темпов роста административно регулируемых цен почти полностью компенсировались более низкими темпами роста цен на сырые продовольственные товары.

Однако, несмотря на незначительные отклонения в темпах роста цен по различным группам товаров в ноябре, прогноз потребительской инфляции на конец года (10,1% г/г) остается актуальным.

В Нацбанке отмечают, что базовая инфляция в ноябре ускорилась до 8,9% г/г. Динамику этого показателя обусловил, прежде всего, рост цен на услуги под влиянием дальнейшего роста производственных затрат, в частности на оплату труда, а также давление со стороны потребительского спроса. Темпы подорожания продуктов питания с высокой степенью обработки остались на уровне 10,0% г/г. Ускорение роста цен на макаронные, кондитерские и мучные изделия было компенсировано более медленной динамикой цен на другие продукты. В частности, благодаря снижению мировых цен медленнее дорожали мясные и молочные продукты. Этот же фактор на фоне ожидаемого рекордного урожая подсолнечника в Украине способствовал снижению темпов роста цен на подсолнечное масло, спреды и майонез.

Темпы роста цен на непродовольственные товары также незначительно замедлились (4,4% г/г). В частности, за счет укрепления обменного курса гривни на протяжении октября-ноября более низкими темпами росли цены на бытовую технику и автомобили, а рост цен на одежду и обувь остался сдержанным.

Рост цен на сырые продукты питания в ноябре ускорился до 2,4% г/г, однако был ниже, чем прогнозировалось. Недостаточное предложение из-за неблагоприятных погодных условий и слабого урожая овощей в Европе стимулировало ускорение роста цен на овощи. Мука дорожало из-за роста цен на пшеницу. Также в ноябре подешевели фрукты и яйца и замедлился рост цен на молоко, что нивелировало ускорение цен на другие сырые продукты питания.