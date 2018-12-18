Всемирный банк одобрил предоставление $750 млн финансовых гарантий Украине

Новости Бизнеса: На заседании во вторник, 18 декабря, Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн.

Гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств с рынка.

Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на 750 млн долл., сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Приветствую решение Совета директоров Всемирного банка о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долл. США", - написал глава государства.

Он поблагодарил партнеров за надежную поддержку и веру в Украину.

"Это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства. Это также четкое признание со стороны авторитетного института нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности, в финансовом секторе. Такие решения придают уверенности в том, что мы идем правильным путем", - подчеркнул Порошенко.

По информации пресс-службы Всемирного банка, гарантия направлена на поддержку в Украине реформ в банковской системе, сфере противодействия коррупции, в сфере учета сельскохозяйственных земель, пенсионного обеспечения, субсидий на жилищно-коммунальные услуги и здравоохранения.

"Эти реформы призваны укрепить перспективы роста экономики и макроэкономической стабильности в Украине. Гарантия на 750 млн долларов США, как ожидается, поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около 1 млрд долларов США", - говорится в сообщении ВБ.

Отмечается, что Всемирный банк приветствует стремление правительства Украины реализовать исторически важные реформы для экономического роста, обеспечения фискальной стабильности и улучшения качества социальных услуг в сложных экономических условиях. "Дальнейшая реализация этих реформ поможет повысить уровень жизни украинцев", - прокомментировал вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер.

В Министерстве финансов Украины сообщили, что гарантия Всемирного банка представляет собой финансовый инструмент, который может быть использован правительством страны для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.

Также в Минфине сообщили, что гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств с рынка.