В государственной казне по итогам 2018 года осталось 10 миллиардов

Новости Бизнеса: На едином казначейском счете учитывается 9,9 млрд грн и на валютных счетах в НБУ и в государственных учреждениях банков - более 47 млрд в гривневом эквиваленте.

Остатки средств на едином казначейском счету по состоянию на 1 января 2019 года составили 9,861 миллиарда гривен.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной казначейской службы.

По состоянию на 1 января 2018 года остатки на ЕКС составляли 5,1 млрд грн.

Отметим, что в прошлом месяце правительство отказалось от традиционной практики прошлых лет, когда части пенсионеров выплаты за январь следующего года насчитывали в декабре текущего года.

Благодаря проведению таких платежей, правительство "освобождало" "денежный навес" на Едином казначейском счете к концу года. Такой маневр позволял Кабмину уменьшить расходы следующего года.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 декабря 2018 года составили 17,205 миллиарда гривен.