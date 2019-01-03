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Выплаты пенсий за январь 2019 года: все согласно графику

Выплаты пенсий за январь 2019 года: все согласно графику
17:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за январь без задержек.

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсионных выплат января текущего года, сообщает пресс-служба фонда.

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«Сегодня, 3 января, Пенсионным фондом согласно утвержденному графику начато финансирование пенсионных выплат за январь текущего года. На пенсионные выплаты направлено 2866,6 млн грн», - сказано в сообщении.

Стало известно для кого проведут перерасчет пенсий 2019 года

Как сообщалось, в начале ноября прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман поручил новоназначенному председателю Пенсионного фонда Евгению Капинусу подготовить ведомство к пересчету пенсий, который планируется провести в марте 2019 года.

С нового года правительство увеличило размер пенсий военным пенсионерам.

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Пенсионный фонд, Выплаты пенсий, Пении.
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