Доллар и евро подорожали: свежие курсы валют от НБУ

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 9 января: 100 USD – 2802,3739 гривни; 100 EUR – 3205,9157 гривни.

На среду, 9 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,02 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем – 8 января - доллар подорожал на 31 копейку.

Евро подорожал на 46 копеек - до 32,06 гривни за евро.

Курсы валют на 08.01.2019:

100 долларов США – 2802.3739

100 евро – 3205.9157

100 польских злотых – 744.6094

10 российских рублей – 4.0339

100 швейцарских франков – 2854.2697

100 юаней – 408.8917

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.