Валютная либерализация: В НБУ рассказали, какие ограничения могут снять

Новости Бизнеса: НБУ может полностью отменить норму обязательной продажи валюты экспортерами.

Национальный банк Украины в ближайшее время может снизить норму обязательной продажи валюты экспортерами с 50% до 30% или полностью ее отменить.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает корреспондент Укринформа.

"Если мы будем проводить в ближайшее время еще одну волну валютной либерализации, то эти ограничения мы и будем снимать или снижать. Возможно, обязательную продажу мы снизим с 50% до 30%. Возможно, мы полностью отменим это ограничение", - сказал Чурий.

Он отметил, что дальнейшая валютная либерализация будет зависеть от макроэкономической ситуации.