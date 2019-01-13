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Курс валют на воскресенье, 13 января: сколько стоит доллар и евро

Курс валют на воскресенье, 13 января: сколько стоит доллар и евро
10:24 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: На 13 января 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 28,27 грн/долл.

На воскресенье, 13 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,27 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем – 10 января - доллар подорожал на 15 копеек.

Евро подорожал на 40 копеек - до 32,61 гривни за евро.

Курсы валют на 13.01.2019:

100 долларов США – 2827.0148

100 евро – 3260.9616

100 польских злотых – 759.0869

10 российских рублей – 4.2282

100 швейцарских франков – 2891.9489

100 юаней – 416.9334

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Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Курс валют, Гривня, Курс валют на 13 января.
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