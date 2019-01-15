Гривня растет: курс валют от НБУ на 15 января

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 15 января: 100 USD – 2802,3674 гривни; 100 EUR – 3213,4747 гривни.

На вторник, 15 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,02 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем – 14 января - доллар подешевел на 13 копеек.

Евро подешевел на 34 копейки - до 32,13 гривни за евро.

Курсы валют на 15.01.2019:

100 долларов США – 2802.3674

100 евро – 3213.4747

100 польских злотых – 748.6254

10 российских рублей – 4.1707

100 швейцарских франков – 2854.3922

100 юаней – 414.1342

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.