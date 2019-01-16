В Украине подорожали доллары и евро: свежий курс валюта от НБУ

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 16 января: 100 USD – 2816,6809 гривни; 100 EUR – 3217,7763 гривни.

На среду, 16 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,17 грн/$. Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем - 15 января - доллар подорожал на 15 копеек.

Евро пододорожчав на 5 копеек - до 32,18 гривны за евро.

Курсы валют на 16.01.2019:

100 долларов США - 2816.6809

100 евро - 3217.7763

100 польских злотых - 749.5402

10 российских рублей - 4.1989

100 швейцарских франков - 2856.1834

100 юаней - 416.6485

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.