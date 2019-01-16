Скачать
Среда, 16.01.2019
Страшная статистика: с начала года корью заболели 5 тысяч человек
Страшная статистика: с начала года корью заболели 5 тысяч человек
Итоги 15 января: Суд над пленными моряками, план Мэй по Brexit и теракт в Кении
Итоги 15 января: Суд над пленными моряками и план Мэй по Brexit
18-летняя австралийка разбила Цуренко во втором круге Australian Open
18-летняя австралийка разбила Цуренко во втором круге Australian Open
День Ангела Арины 2019: значение имени и поздравления
День Ангела Арины 2019: значение имени и поздравления

В Украине подорожали доллары и евро: свежий курс валюта от НБУ

В Украине подорожали доллары и евро: свежий курс валюта от НБУ
08:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 16 января: 100 USD – 2816,6809 гривни; 100 EUR – 3217,7763 гривни.

На среду, 16 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,17 грн/$. Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем - 15 января - доллар подорожал на 15 копеек.

Евро пододорожчав на 5 копеек - до 32,18 гривны за евро.

Курсы валют на 16.01.2019:

100 долларов США - 2816.6809

100 евро - 3217.7763

100 польских злотых - 749.5402

10 российских рублей - 4.1989

100 швейцарских франков - 2856.1834

100 юаней - 416.6485

Банкнота в 500 евро прекращает существование

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Курс валют, Гривня, Курс валют на 16 января.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обычаи на Крещение Господне 2019
02 Крещенская вода: кому нельзя купаться на Крещение Господне 2019
03 Возросло число арестованных в Москве украинских моряков
04 Преимущества солидарной пенсионной системы: пояснения Минсоцполитики
05 Супрун: врач сам решает, идти ли к пациентам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штормовой ветер, &quot;плюс&quot; и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Штормовой ветер, "плюс" и гололед: погода ухудшается
В Украине подорожали доллары и евро: свежий курс валюта от НБУ
В Украине подорожали доллары и евро
Сутки в ООС: оккупанты стреляют из минометов, один боец ВСУ раненый
Сутки в ООС: оккупанты стреляют из минометов
Рецепт дня: картофельные мини-запеканки с грибами и сыром
Рецепт дня: картофельные мини-запеканки с грибами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь