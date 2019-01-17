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Валюта резко подешевела: Нацбанк дал курс валют на 17 января

Валюта резко подешевела: Нацбанк дал курс валют на 17 января
09:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 17 января: 100 USD – 2800,8502 гривни; 100 EUR – 3189,8883 гривни.

Национальный банк Украины на четверг, 17 января 2019 года, укрепил официальный курс гривни на 16 копеек - до 28,0085 грн за доллар против 28,1668 грн за доллар в среду.

Курсы валют на 17.01.2019:

100 долларов США - 2800.8502

100 евро - 3189.8883

100 польских злотых - 743.9626

10 российских рублей - 4.1953

100 швейцарских франков - 2830.6756

100 юаней - 414.1744

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Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Курс валют, Гривня, Курс валют на 17 января.
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