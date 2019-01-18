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Доллар и евро продолжают дорожать: Курс валют на 18 января

Доллар и евро продолжают дорожать: Курс валют на 18 января
08:52 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: На пятницу, 18 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,03 грн/$.

Национальный банк Украины на пятницу, 18 января 2019 года, ослабил официальный курс гривни на 3 копейки - до 28,0336 грн за доллар против 28,0085 грн за доллар в четверг. Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем - 17 января - доллар подорожал на 2 копейки. Евро подорожал на 5 копеек - до 31,95 гривны за евро.

Курсы валют на 18.01.2019:

100 долларов США - 2803.3609

100 евро - 3194.7101

100 польских злотых - 745.8177

10 российских рублей - 4.2191

100 швейцарских франков - 2824.1779

100 юаней - 413.9995

Будут ли изымать бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен: пояснения НБУ

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Валюта, 18 января, Курс валют от НБУ, Курс валют от НБУ на 18 января.
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