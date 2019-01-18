Доллар и евро продолжают дорожать: Курс валют на 18 января

Национальный банк Украины на пятницу, 18 января 2019 года, ослабил официальный курс гривни на 3 копейки - до 28,0336 грн за доллар против 28,0085 грн за доллар в четверг. Об этом сообщает НБУ.
По сравнению с предыдущим днем - 17 января - доллар подорожал на 2 копейки. Евро подорожал на 5 копеек - до 31,95 гривны за евро.
Курсы валют на 18.01.2019:
100 долларов США - 2803.3609
100 евро - 3194.7101
100 польских злотых - 745.8177
10 российских рублей - 4.2191
100 швейцарских франков - 2824.1779
100 юаней - 413.9995
Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.