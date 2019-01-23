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Гривня резко укрепилась: НБУ установил курс валют на 23 января

Гривня резко укрепилась: НБУ установил курс валют на 23 января
09:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины на среду, 23 января, укрепил официальный курс гривни на 5 копеек - до 27,8958 грн за доллар.

На среду, 23 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,89 грн/$. Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем - 22 января - доллар подешевел на 6 копеек.

Евро подешевел на 8 копеек - до 31,67 гривни за евро.

Курсы валют на 21.01.2019:

100 долларов США - 2789.5838

100 евро - 3167.2934

100 польских злотых - 739.5553

10 российских рублей - 4.1917

100 швейцарских франков - 2796.4802

100 юаней - 409.7457

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Курс валют, Курс валют от НБУ, Курс валют от НБУ на 23 января.
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