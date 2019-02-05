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Минфин ожидает снижения ставок по ОВГЗ

Минфин ожидает снижения ставок по ОВГЗ
00:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Покупка нерезидентами гривневых облигаций подогревает рынок и положительно влияет на тенденцию к снижению ставок.

Министерство финансов Украины ожидает снижения ставок доходности по облигациям внутреннего государственного займа.

"Мы поддерживаем постоянный диалог с первичными дилерами ОВГЗ и инвесторами, изучаем спрос. Конечно, мы наблюдаем тенденцию к снижению ставок", - сообщил в интервью УНИАН заместитель министра финансов Василий Шкураков.

Он отметил, что Национальный банк уже сделал первые шаги в этом направлении, снизив стоимость своих кредитов рефинансирования до уровня учетной ставки, что оживило спрос на ОВГЗ со стороны банков.

Также Шкураков напомнил, что активизировали спрос на украинские долговые бумаги и нерезиденты.

"Тенденция последних аукционов - покупка нерезидентами гривневых облигаций на эквивалент 100-150 миллионов долларов. Это подогревает рынок и положительно влияет на тенденцию к снижению ставок", - добавил замминистра.

Комментируя возможное давление на валютный рынок в результате выхода нерезидентов из украинских ОВГЗ в будущем, Шкураков отметил, что этот вопрос Минфин постоянно обсуждает с Национальным банком и держит на контроле.

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ОВГЗ, Минфин, Василий Шкураков.
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