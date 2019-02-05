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Доллар и евро подешевели: свежие курсы валют от НБУ на 5 февраля

Доллар и евро подешевели: свежие курсы валют от НБУ на 5 февраля
09:29 Сегодня Телеграф Фото: gdefon.com

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 5 февраля: 100 USD – 2742,3692 гривни; 100 EUR – 3138,6415 гривни.

На вторник, 5 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,42 гривни за доллар. Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем, 4 февраля, доллар подешевел на 15 копеек.

Евро подешевел на 24 копейки - до 31,39 гривни за евро.

Курсы валют на 5.02.2019:

100 долларов США - 2742.3692

100 евро - 3138.6415

100 польских злотых - 733.0534

10 российских рублей - 4.1813

100 швейцарских франков - 2748.1320

100 юаней - 406.5914

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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НБУ, Евро, Доллар, Курс валют, Курс валют от НБУ, Курс валют от НБУ на 5 февраля.
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