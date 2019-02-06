Курс валют на 6 февраля: доллар и евро резко упали в цене

Новости Бизнеса: Гривня на межбанке 5 февраля укрепилась к доллару на 24 копейки - до 27,12/27,15 грн/долл.

На среду, 6 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,22 гривни за доллар. Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем, 5 февраля, доллар подешевел еще на 20 копеек.

Евро подешевел на 30 копеек - до 31,09 гривни за евро.

Курсы валют на 6.02.2019:

100 долларов США - 2721.5854

100 евро - 3108.8670

100 польских злотых - 725.1509

10 российских рублей - 4.1507

100 швейцарских франков - 2718.4916

100 юаней - 404.0743

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.