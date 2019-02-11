Курс валют на 11 февраля: валюта упала в цене

На понедельник, 11 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская и европейская валюта продолжают дешеветь.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, 11 февраля цена американского доллара составит 26 гривен 89 копеек. Это на 6 копеек меньше, чем было 8 февраля.
Главная валюта Евросоюза потеряла в цене тоже 6 копеек. Следовательно, в понедельник за один евро придется отдать 30 гривен 52 копейки.
Курсы валют на 11.02.2019:
100 долларов США - 2689.9993
100 евро - 3052.0732
100 польских злотых - 708.7296
10 российских рублей - 4.0719
100 швейцарских франков - 2687.3939
100 юаней - 398.8231
Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.