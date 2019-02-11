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Понедельник, 11.02.2019
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Курс валют на 11 февраля: валюта упала в цене

Курс валют на 11 февраля: валюта упала в цене
09:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины на четверг, 11 февраля, установил официальный курс гривни на уровне 26,89 грн за доллар.

На понедельник, 11 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская и европейская валюта продолжают дешеветь.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, 11 февраля цена американского доллара составит 26 гривен 89 копеек. Это на 6 копеек меньше, чем было 8 февраля.

Главная валюта Евросоюза потеряла в цене тоже 6 копеек. Следовательно, в понедельник за один евро придется отдать 30 гривен 52 копейки.

Курсы валют на 11.02.2019:

100 долларов США - 2689.9993

100 евро - 3052.0732

100 польских злотых - 708.7296

10 российских рублей - 4.0719

100 швейцарских франков - 2687.3939

100 юаней - 398.8231

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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НБУ, Евро, Доллар, Курс валют, Курс валют от НБУ.
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