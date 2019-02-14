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За 9 дней до дедлайна украинцы растаможили 161 тыс. "евроблях"

За 9 дней до дедлайна украинцы растаможили 161 тыс. "евроблях"
14:48 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Фискальная служба по новым правилам растаможила почти 161 тыс. автомобилей на еврономерах.

Таможни Государственной фискальной службы (ГФС) в период с 25 ноября 2018 года по 13 февраля 2019 года оформили по новым льготным условиям почти 161 тыс. автотранспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года и до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе ГФС, всего за указанный период в бюджет уплачено 10,1 млрд грн таможенных платежей.

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Сообщается, что из общего количества растаможенных автомобилей почти 86,8 тыс. находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса, за них автовладельцы добровольно уплатили 737,6 млн грн (8500 грн за каждое авто), что освободило владельцев таких автомобилей от административной ответственности за данное нарушение.

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«Учитывая истекающий срок льготного периода применения ставки акциза, количество оформленных авто стремительно выросло с января 2019 года. Так, по оперативной информации, наибольшее количество авто было оформлено 13 февраля - почти 8 тысяч», - отметили в пресс-службе.

В ГФС напомнили, что 22 февраля истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.

«После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке», - отмечается в сообщении.

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Украина, Таможня, Растаможка, ГФС, Еврономера.
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