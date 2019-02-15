НБУ установил официальные курсы валют на 15 февраля

Новости Бизнеса: Официальный курс гривны установлен на уровне 27,15 грн/доллар, 30,5 грн\евро.

На 15 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,15 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 февраля установлены на таком уровне:

27.159961 грн за доллар;

30.603844 грн за евро;

0.408160 грн за российский рубль;

34.798845 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 14 февраля курс всех валют (кроме доллара, курс которого вырос) — снизился.

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.