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НБУ установил официальные курсы валют на 15 февраля

НБУ установил официальные курсы валют на 15 февраля
10:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Официальный курс гривны установлен на уровне 27,15 грн/доллар, 30,5 грн\евро.

На 15 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,15 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 февраля установлены на таком уровне:

  • 27.159961 грн за доллар;
  • 30.603844 грн за евро;
  • 0.408160 грн за российский рубль;
  • 34.798845 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 14 февраля курс всех валют (кроме доллара, курс которого вырос) — снизился.

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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НБУ, Гривна, Курс валют, Курсы валют.
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