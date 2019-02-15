Обновлены требования к кассовым операциям в гривне

Новости Бизнеса: НБУ урегулировал порядок ведения кассовых операций в гривне.

Национальный банк Украины (НБУ) обновил требования к ведению кассовых операций в национальной валюте с целью уменьшения регуляторного влияния на субъекты хозяйствования.

Согласно сообщению на сайте центробанка, это предусмотрено постановлением НБУ от 12 февраля № 37 "Об утверждении изменений Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте", которое вступает в силу с 15 февраля.

В частности, данным документом НБУ предоставил возможность оприходования наличности в кассах обособленных подразделений организаций/предприятий, которые проводят наличные расчеты с применением регистраторов расчетных операций (РРО) без ведения кассовой книги, путем обеспечения хранения ежедневных фискальных отчетных чеков (ежедневных Z-отчетов) в электронной форме в течение трех лет и занесения информации в соответствии с отчетными фискальными чеками в соответствующие книги учета (книга учета расчетных операций – в случае ее использования).

НБУ также расширил перечень случаев, на которые не распространяются ограничения наличных расчетов между субъектами хозяйствования и физическими лицами в размере 50 тыс. грн. Теперь такие ограничения не распространяются на выплаты, связанные с оплатой труда (в частности, учитывая социальную значимость таких вопросов) и на использование наличных средств из фонда оперативно-розыскных (негласных следственных) действий.

Кроме того, НБУ изменил порядок установления лимита кассы небанковским финансовым учреждениям, которые получили лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и которые, кроме операций по приему наличности для дальнейшего ее перевода, осуществляют выдачу переводов наличными. Небанковским финансовым учреждениям предлагается устанавливать лимит кассы в сумме, необходимой для обеспечения своевременного и в полном объеме исполнение обязательств по выплате переводов по первому требованию получателя.

Напомним, глава Совета НБУ выступает за более активную скупку центробанком валюты для пополнения резервов