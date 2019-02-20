Курс валют на 20 февраля: Нацбанк укрепил гривню

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 20 февраля: 100 USD – 2717,3251 гривни; 100 EUR – 3068,9470 гривни.

На среду, 20 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,17 гривни за доллар.

По сравнению с предыдущим днем, 19 февраля, доллар подешевел на 2 копейки.

Евро подешевел на 11 копеек - до 30,69 гривни за евро.

Курсы валют на 20.02.2019:

100 долларов США - 2717.3251

100 евро - 3068.9470

100 польских злотых - 707.9952

10 российских рублей - 4.1046

100 швейцарских франков - 2703.6798

100 юаней - 401.6000

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.