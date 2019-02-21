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Курс валют на 21 февраля: доллар подешевел, а евро подорожал

Курс валют на 21 февраля: доллар подешевел, а евро подорожал
08:27 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 21 февраля: 100 USD – 2708,7563 гривни; 100 EUR – 3072,2714 гривни.

На четверг, 21 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,09 гривни за доллар.

По сравнению с предыдущим днем, 20 февраля, доллар подешевел на 8 копеек.

В то же время, евро подорожал на 3 копейки - до 30,72 гривни за евро.

Курсы валют на 21.02.2019:

100 долларов США - 2708.7563

100 евро - 3072.2714

100 польских злотых - 707.1634

10 российских рублей - 4.1131

100 швейцарских франков - 2708.7563

100 юаней - 402.9525

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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НБУ, Евро, Доллар, Курс валют, Курс валют от НБУ.
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