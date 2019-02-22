Курс валют на 22 февраля: доллар подешевел на 9 копеек

Новости Бизнеса: На пятницу, 22 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На пятницу, 22 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27 гривен за доллар.

По сравнению с предыдущим днем, 21 февраля, доллар подешевел на 9 копеек.

Евро подешевел на 6 копеек - до 30,66 гривни за евро.

Курсы валют на 22.02.2019:

100 долларов США - 2700.2630

100 евро - 3065.8786

100 польских злотых - 707.3037

10 российских рублей - 4.1200

100 швейцарских франков - 2697.1748

100 юаней - 401.9507

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.