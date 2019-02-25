Курс валют на 25 февраля: доллар подорожал, а евро подешевел

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на понедельник, 25 февраля, курс доллара на уровне 27,01 грн.

На понедельник, 25 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,02 гривни за доллар.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 22 февраля, доллар подорожал на 2 копейки.

Евро подешевел на 6 копеек - до 30,60 гривни за евро.

Курсы валют на 25.02.2019:

100 долларов США - 2701.7312

100 евро - 3059.7106

100 польских злотых - 705.4901

10 российских рублей - 4.1238

100 швейцарских франков - 2696.7306

100 юаней - 402.0169

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.