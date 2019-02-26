Курс валют на 25 февраля: доллар и евро удерживают позиции

Новости Бизнеса: На вторник, 26 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На вторник, 26 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,99 грн/$.

По сравнению с 25 февраля доллар подешевел на 3 копейки.

Евро подорожал на 5 копеек - до 30,65 грн/€.

Курсы валют на 26.02.2019:

100 долларов США - 2699.0656

100 евро - 3064.7890

100 польских злотых - 706.8240

10 российских рублей - 4.1360

100 швейцарских франков - 2700.0167

100 юаней - 403.5166

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.