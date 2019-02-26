Скачать
Вторник, 26.02.2019
Порошенко встретился с Волкером на борту эсминца Donald Cook
Порошенко встретился с Волкером на борту эсминца Donald Cook
НАБУ проверит информацию о фактах коррупции в "оборонке"
НАБУ проверит информацию о фактах коррупции в "оборонке"
Челси оштрафовал вратаря за конфликт с главным тренером
Челси оштрафовал вратаря за конфликт с главным тренером
Евровидение 2019: кто заменит Maruv на песенном конкурсе в Израиле
Евровидение 2019: кто заменит Maruv на песенном конкурсе в Израиле

Курс валют на 25 февраля: доллар и евро удерживают позиции

Курс валют на 25 февраля: доллар и евро удерживают позиции
09:20 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: На вторник, 26 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На вторник, 26 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,99 грн/$.

По сравнению с 25 февраля доллар подешевел на 3 копейки.

Евро подорожал на 5 копеек - до 30,65 грн/€.

Курсы валют на 26.02.2019:

100 долларов США - 2699.0656

100 евро - 3064.7890

100 польских злотых - 706.8240

10 российских рублей - 4.1360

100 швейцарских франков - 2700.0167

100 юаней - 403.5166

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Курс валют, Курс валют от НБУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Летнее время 2019: когда украинцы переведут стрелки часов
02 Приметы и обряды на 26 февраля – Мартынов день, (Степанов день)
03 Мокро и ветрено: Последние дни зимы будут дождливыми и с "плюсом"
04 В Кабмине объяснили, почему пенсии решили повысить именно сейчас
05 Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Защита Януковича подала на приговор пять апелляций
Защита Януковича подала на приговор пять апелляций
Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявлен приговор
Зайцевой и Дронову объявлен приговор
Мокро и ветрено: Последние дни зимы будут дождливыми и с &quot;плюсом&quot;
Погода: ветер и мокрый снег ворвутся в Украину
Спектакль &quot;Мартина ложь&quot;: премьера в Киеве оперы Джан Карла Менотти
Спектакль "Мартина ложь": премьера в Киеве оперы Джан Карла Менотти
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь