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Курс валют на 28 февраля: евро подорожал, а доллар стоит на месте

Курс валют на 28 февраля: евро подорожал, а доллар стоит на месте
09:34 Сегодня Телеграф Фото: National Bank of Ukraine

Новости Бизнеса: На четверг, 28 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На четверг, 28 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,99 грн/$.

По сравнению с 27 февраля доллар подорожал на 1 копейку.

Курс евро вырос на восемь копеек - до 30,73 грн/€.

Курсы валют на 28.02.2019:

100 долларов США - 2699.2764

100 евро - 3073.3961

100 польских злотых - 712.3247

10 российских рублей - 4.1049

100 швейцарских франков - 2706.8840

100 юаней - 404.0062

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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НБУ, Евро, Доллар, Курс валют, Курс валют от НБУ.
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