Скачать
Пятница, 01.03.2019
В Украине стартует автоматическая индексация пенсий
В Украине стартует автоматическая индексация пенсий
С 1 марта украинцы могут ездить в Грузию по ID-картам
С 1 марта украинцы могут ездить в Грузию по ID-картам
Определился соперник Барселоны в финале Кубка Испании-2019
Определился соперник Барселоны в финале Кубка Испании-2019
Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день

Курс валют на 1 марта: валюта подешевела

Курс валют на 1 марта: валюта подешевела
09:21 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на пятницу, 1 марта, курс доллара на уровне 26,85 грн.

На пятницу, 1 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,86 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 28 февраля, доллар подешевел на 13 копеек.

Курс евро упал на семь копеек - до 30,66 грн/€.

Курсы валют на 1.03.2019:

100 долларов США - 2685.9165

100 евро - 3066.2423

100 польских злотых - 711.6067

10 российских рублей - 4.0764

100 швейцарских франков - 2705.1101

100 юаней - 401.8192

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Курс валют, Курс валют от НБУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
02 Гороскоп на сегодня, 1 марта 2019: все знаки Зодиака
03 Первый день весны: красивые поздравления в прозе и открытки
04 Штаб ООС: противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск
05 Минобороны будет закупать оружие, которое не производят в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Карпатах потерялось двое туристов
В Карпатах потерялось двое туристов
Выходные и праздники в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Погода 1 марта: первый день весны будет снежным и холодным
Первый день весны будет снежным и холодным
Рецепт дня: слоенный пирог с сыром
Рецепт дня: слоенный пирог с сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь