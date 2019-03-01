Курс валют на 1 марта: валюта подешевела

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на пятницу, 1 марта, курс доллара на уровне 26,85 грн.

На пятницу, 1 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,86 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 28 февраля, доллар подешевел на 13 копеек.

Курс евро упал на семь копеек - до 30,66 грн/€.

Курсы валют на 1.03.2019:

100 долларов США - 2685.9165

100 евро - 3066.2423

100 польских злотых - 711.6067

10 российских рублей - 4.0764

100 швейцарских франков - 2705.1101

100 юаней - 401.8192

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.