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Курс валют на 4 марта: евро дешевеет вслед за долларом

Курс валют на 4 марта: евро дешевеет вслед за долларом
08:46 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В понедельник, 4 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На понедельник, 4 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,86 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 1 марта, курс доллара не изменился.

Курс евро упал на восемь копеек - до 30,58 грн/€.

Курсы валют на 4.03.2019:

100 долларов США - 2686.2244

100 евро - 3057.7292

100 польских злотых - 709.5158

10 российских рублей - 4.0815

100 швейцарских франков - 2690.9524

100 юаней - 400.5829

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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НБУ, Евро, Доллар, Курс валют, Курс валют от НБУ.
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