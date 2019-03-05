Курс валют на 5 марта: гривна продолжает укрепляться

Новости Бизнеса: На вторник, 5 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На вторник, 5 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,83 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 4 марта, курс доллара снизился на три копейки. Курс евро упал на 16 копеек - до 30,41 грн/€.

Курсы валют на 5.03.2019:

100 долларов США - 2682.7083

100 евро - 3041.3864

100 польских злотых - 707.4801

10 российских рублей - 4.0773

100 швейцарских франков - 2679.1635

100 юаней - 400.2614

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.