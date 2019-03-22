Курс валют на 22 марта: гривна снова дешевеет

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на пятницу, 22 марта, курс доллара на уровне 27,25 грн.

На пятницу, 22 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,26 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 21 марта, курс доллара вырос на девять копеек, а курс евро - на 19 копеек (до 31,04 грн/€).

Курсы валют на 22.03.2019:

100 долларов США - 2725.6311

100 евро - 3103.6761

100 польских злотых - 3103.6761

10 российских рублей - 4.2760

100 швейцарских франков - 2744.4302

100 юаней - 407.3173

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.