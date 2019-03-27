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Курс валют на 27 марта: как изменилась цена доллара и евро

Курс валют на 27 марта: как изменилась цена доллара и евро
09:16 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: На среду, 27 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,98 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 26 марта, курс доллара вырос на девять копеек, а курс евро - на одну (до 30,46 грн/€).

Курсы валют на 27.03.2019:

100 долларов США - 2698.0222

100 евро - 3046.3369

100 польских злотых - 709.5395

10 российских рублей - 4.2046

100 швейцарских франков - 2714.6114

100 юаней - 401.7960

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств

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Официальный курс гривни, Официальный курс доллара, Официальный курс евро, Курс валют от НБУ, Официальный курс валют от НБУ, Курс валют от НБУ на 27 марта.
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