Курс валют на 27 марта: как изменилась цена доллара и евро

Новости Бизнеса: На среду, 27 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,98 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 26 марта, курс доллара вырос на девять копеек, а курс евро - на одну (до 30,46 грн/€).

Курсы валют на 27.03.2019:

100 долларов США - 2698.0222

100 евро - 3046.3369

100 польских злотых - 709.5395

10 российских рублей - 4.2046

100 швейцарских франков - 2714.6114

100 юаней - 401.7960

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств