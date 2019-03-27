Курс валют на 27 марта: как изменилась цена доллара и евро

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,98 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 26 марта, курс доллара вырос на девять копеек, а курс евро - на одну (до 30,46 грн/€).
Курсы валют на 27.03.2019:
100 долларов США - 2698.0222
100 евро - 3046.3369
100 польских злотых - 709.5395
10 российских рублей - 4.2046
100 швейцарских франков - 2714.6114
100 юаней - 401.7960
Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств