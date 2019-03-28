Курс валют на 28 марта: доллар и евро продолжают дорожать

На четверг, 28 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,08 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 27 марта, курс доллара вырос на десять копеек, а курс евро - на три (до 30,50 грн/€).
Курсы валют на 28.03.2019:
100 долларов США - 2708.1767
100 евро - 3049.6778
100 польских злотых - 710.2846
10 российских рублей - 4.1927
100 швейцарских франков - 2723.8994
100 юаней - 402.7094
Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.