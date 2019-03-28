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Курс валют на 28 марта: доллар и евро продолжают дорожать

Курс валют на 28 марта: доллар и евро продолжают дорожать
08:59 Сегодня Телеграф Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

Новости Бизнеса: На четверг, 28 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На четверг, 28 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,08 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 27 марта, курс доллара вырос на десять копеек, а курс евро - на три (до 30,50 грн/€).

Курсы валют на 28.03.2019:

100 долларов США - 2708.1767

100 евро - 3049.6778

100 польских злотых - 710.2846

10 российских рублей - 4.1927

100 швейцарских франков - 2723.8994

100 юаней - 402.7094

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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Все по теме:

Официальный курс доллара, Официальный курс евро, Курс валют от НБУ, Официальный курс валют от НБУ, Курс валют на 28 марта от НБУ.
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