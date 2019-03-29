Курс валют на 29 марта: валюта продолжает дорожать

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на пятницу, 29 марта, курс доллара на уровне 27,24 грн.

На пятницу, 29 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,25 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 27 марта, курс доллара вырос на 17 копеек, а курс евро - на семь (до 30,57 грн/€).

Курсы валют на 29.03.2019:

100 долларов США - 2724.8765

100 евро - 3056.7665

100 польских злотых - 711.7035

10 российских рублей - 4.2050

100 швейцарских франков - 2732.9159

100 юаней - 404.3609

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.