Курс валют НБУ: гривня еще немного укрепилась к доллару и евро

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на вторник, 2 апреля, курс доллара на уровне 27,19 грн.

На вторник, 2 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,19 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 1 апреля, курс доллара снизился на две копейки.

Курс евро установлен на уровне 30,55 грн/€. Он также снизился на две копейки.

Курсы валют на 2.04.2019:

100 долларов США - 2719.0867

100 евро - 3055.1658

100 польских злотых - 710.6690

10 российских рублей - 4.1565

100 швейцарских франков - 2732.7065

100 юаней - 405.1407

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.