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Прогнозы по выплатам госдолга увеличены еще на 15 млрд

Прогнозы по выплатам госдолга увеличены еще на 15 млрд
21:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Минфин Украины повысил прогноз платежей по госдолгу в 2019 г. еще на 15,3 млрд грн.

Министерство финансов Украины в связи с крупными размещениями облигаций на начало апреля увеличило прогнозную оценку платежей в счет погашения и обслуживания государственного долга в 2019 году до 461 млрд грн, что на 15,3 млрд грн больше, чем на начало марта и на 69,4 млрд грн больше, чем на начало года.

Согласно данным на сайте министерства, прогнозируемые выплаты по внутреннему госдолгу составляют 311 млрд грн (из них 78,1 млрд грн - на обслуживание), что на 17,84 млрд грн превышает оценки месячной давности.

Прогноз выплат по внешнему долгу после увеличения в феврале на 1,5 млрд грн в марте снижен на 2,5 млрд грн – до 150 млрд грн, из которых на обслуживание – 50,3 млрд грн.

Минфин оценил выплаты в первом квартале в 125,21 млрд грн (прогноз на начало года – 120,4 млрд грн), во втором квартале – 164,9 млрд грн (125,9 млрд грн), в третьем – 109,7 млрд грн (93,9 млрд грн), в четвертом – 61,2 млрд грн (51,4 млрд грн).

Как указывает Минфин, по состоянию на начало апреля выплаты по внешнему госдолгу во втором квартале оцениваются в – 51,9 млрд грн, в третьем – 59,1 млрд грн и в четвертом – 10,6 млрд грн.

Прогноз выплат по госдолгу в 2020 году увеличен на 11,3 млрд грн. – до 310,7 млрд грн, в том числе по внешнему долгу – на 6,7 млрд грн, до 178,6 млрд грн..

По данным НБУ, общий объем ОВГЗ в обращении с конца 2018 года по 2 апреля текущего вырос на 1,6 млрд грн – до 757,6 млрд грн, в том числе в собственности нерезидентов – на 14,01 млрд грн, до 20,4 млрд грн, физлиц – на 1,9 млрд грн, до 7,9 млрд грн. и юрлиц – на 4,4 млрд грн, до 25,2 млрд грн.

Одновременно Нацбанк сократил свой портфель ОВГЗ на 11 млрд грн – до 337,1 млрд грн, банки – на 7,7 млрд грн, до 367 млрд грн.

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Госдолг, Минфин, Долги, Выплаты.
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